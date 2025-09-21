Українська правда
Партизани підірвали в Смоленську залізничні колії, які ведуть до заводу з виробництва ракет

Альона Кириченко — 21 вересня, 11:55
Агенти руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ.

Про це повідомило об'єднання в Telegram.

Зазначається, що Організація українців із заводу підтвердила, що логістика ракет наразі порушена.

"Завод виробляє ракети, БПЛА та іншу техніку. Він — стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", – наголосили активісти.

Нагадаємо:

Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти російського агресора у російських Саратовській та Самарській областях.

