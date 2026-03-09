Організували нелегальні нафтобазу та мережу АЗС на Київщині: фігуранти отримали підозри

Бюро економічної безпеки у Київській області повідомило про підозру п'яти учасникам організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегальної нафтобази та продаж фальсифікованого пального.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що фігуранти зберігали незаконно виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області, після чого реалізовували його через мережу підконтрольних АЗС, які працювали без сертифікатів якості на пальне та не звітували про реалізацію підакцизних товарів.

Йдеться, що під час санкціонованих обшуків на АЗС та нафтобазі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального та 4,5 тис. літрів скрапленого газу.

Також вилучено 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, шість паливорозподільних колонок, помпове обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, якими транспортували пальне.

Крім того, під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.

За даними БЕБ, орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн.

Наразі організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

