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Майже 60% нелегальних АЗС працюють в 5 регіонах України – дослідження

Альона Кириченко — 22 травня, 15:40
Майже 60% нелегальних АЗС працюють в 5 регіонах України – дослідження

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ).

Згідно з останніми даними на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів.

За інформацією асоціації, лідерами за кількістю нелегальних АЗС стали:

  • Львівська область — 87 АЗС (20%);
  • Одеська область — 47 АЗС (11%);
  • Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10%);
  • Івано-Франківська область — 34 АЗС (8%);
  • Дніпропетровська область — 29 АЗС (7%).

"З 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів — це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми", – наголосили в НАУ.

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Нагадаємо:

У квітні імпорт бензину в Україну залишався стабільним і, як і в березні, трохи не дотягнув до 100 тис. т. Це на 28% вище за торішній показник.

АЗС бензин

бензин

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