Майже 60% нелегальних АЗС працюють в 5 регіонах України – дослідження

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, повідомляє Нафтогазова асоціація України (НАУ).

Згідно з останніми даними на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів.

За інформацією асоціації, лідерами за кількістю нелегальних АЗС стали:

Львівська область — 87 АЗС (20%);

Одеська область — 47 АЗС (11%);

Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10%);

Івано-Франківська область — 34 АЗС (8%);

Дніпропетровська область — 29 АЗС (7%).

"З 428 виявлених об’єктів понад 56% припадає лише на п’ять регіонів — це свідчить про хронічну регіональну концентрацію проблеми", – наголосили в НАУ.

Читайте також: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

У квітні імпорт бензину в Україну залишався стабільним і, як і в березні, трохи не дотягнув до 100 тис. т. Це на 28% вище за торішній показник.