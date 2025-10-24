В Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом на Новокостянтинівській

В Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом на вул. Новокостянтинівській, який був аварійним через значні пошкодження конструкцій.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, основні роботи завершили раніше запланованого терміну. До кінця листопада мають завершити асфальтування під'їзних шляхів під шляхопроводом і благоустрій території.

"Фахівці звели фактично нову споруду: встановили опори, ригелі, 117 балок прогонових будов, мостове полотно. Зробили гідроізоляцію, влаштували нове асфальтобетонне покриття. Оновили підземні та наземні комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне та бар'єрне огородження", – зазначив мер.

Протяжність шляхопроводу — 218 м, ширина — 18 м. Об'єкт повністю відповідає принципам безбар'єрності — з пониженими бордюрами, тактильною навігацією. Тривають роботи з влаштування покриття тротуарів з ФЕМ на підходах до шляхопроводу та велодоріжок, поінформував Кличко.

Він додав, що шляхопровід, збудований ще у 1969 році, не ремонтували жодного разу. Після капремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років.

