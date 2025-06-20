У Києві ліквідували сім незаконних гральних закладів

У Києві викрили та припинили діяльність семи незаконних гральних закладів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними БЕБ, підпільні казино розташовувалися у нежитлових приміщеннях Святошинського та Деснянського району Києва. Адміністратори закладів впускали відвідувачів, впевнившись у відсутності правоохоронців через камери відеоспостереження.

Повідомляється, що в ході обшуків було виявлено та вилучено майно, що використовувалося для незаконного надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет.

Зокрема, вилучено понад 150 комплектів комп’ютерної техніки, близько 40 одиниць спеціалізованих меблів, мережеве обладнання, чорнові записи, побутову техніку тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

В травні Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці Київської області.

Згодні в червні у Київській області викрили та припинили діяльність ще семи нелегальних гральних закладів. За даними правоохоронців, підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години.