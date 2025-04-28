В "Эпицентре" произошел технический сбой

Пользователи "Эпицентра" сообщают, что не могут оформить покупки.

Об этом сообщает "Эпицентр" на своей странице в Telegram.

О причинах сбоя не сообщается.

"В ночь на 28 апреля 2025 года в сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой, который повлиял на работу торговой сети", - сообщили в компании.

Там также сообщили, что онлайн-магазин epicentrk.ua продолжает работать и принимать заказы. В то же время возможны задержки в доставке заказов клиентам.

Напомним:

Утром 26 апреля в "Дії", "Новой почте" и терминалах банков зафиксирован технический сбой из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.