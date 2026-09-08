На Чернігівщині росіяни атакували "Епіцентр"

Росіяни атакували торговельний центр в місті Прилуки у Чернігівській області.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні вдень росіяни атакували торговий центр в місті Прилуки. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", – говориться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.

Також поліція закликала громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо:

Раніше внаслідок російської атаки у місті Прилуки на Чернігівщині сталася пожежа на тютюновій фабриці, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Через російський обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждали, руйнування зафіксували у семи районах Києва, зокрема пошкодження отримали житлові будинки, склади, навчальний заклад, лікарня і вхід до станції метро "Тараса Шевченка".