Шість влучань за добу: росіяни знищили "Епіцентр" у Миколаєві

Торговий центр "Епіцентр" у Миколаєві знищений після шести влучань протягом доби, роботу втратили 520 працівників.

Про це повідомила компанія "Епіцентр".

Удари дронами по торговому центру на Херсонському шосе тривали 4 вересня. За даними компанії, після перших чотирьох влучань працівники разом із ДСНС майже збили вогонь, залишалося тління.

Ситуацію змінило шосте влучання у склад центру меблів. Над містом у цей час кружляли ще два дрони, тож люди й рятувальники близько пів години не могли підійти до пожежі. За цей час зайнялося 42 тис. кв. м, вітер погнав вогонь углиб будівлі, і стіни почали складатися.

"Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр", – сказав директор ТЦ Олександр Дмитришин.

Без роботи залишилися 520 співробітників. За словами компанії, серед них є ті, кого раніше перевели до Миколаєва зі зруйнованих і пошкоджених об'єктів мережі в Херсоні, Запоріжжі та Одесі.

Читайте також: "На державу не розраховуємо". Як постраждалий бізнес оговтуватиметься від обстрілів

Нагадаємо:

На початку серпня "Епіцентр" рахував десять повністю зруйнованих торгових центрів і ще 13 пошкоджених об'єктів, а збитки від повномасштабної війни оцінював у понад 1 млрд доларів. Мережа скоротилася з 80 торгових центрів наприкінці 2021 року до 70.

Попередній ТЦ мережа втратила в липні, у Сумах "Епіцентр" знищили ударами дронів FPV і "Молнія".