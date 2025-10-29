Українська правда
Киянина підозрюють у незаконному будівництві приміщення на березі озера Тельбін

Альона Кириченко — 29 жовтня, 13:50
Мешканцю Києва повідомлено про підозру за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 63-річний киянин - директор підприємства без будь-яких дозволів збудував на земельній ділянці біля озера Тельбін нежитлове приміщення, прибудоване до вже існуючої будівлі. Згодом він здав будівлю в оренду під приватний медичний заклад.

Зазначається, що ділянка землі, де без дозвільних документів звели будівлю, входить до прибережної зони захисної смуги, де будь-яке будівництво заборонене.

Нагадаємо:

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.

На виконання рішення суду за позовом прокуратури землі площею понад 40 га на Осокорках повернуто територіальній громаді.

прокуратура Київ будівництво

Київ

