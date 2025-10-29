Киянина підозрюють у незаконному будівництві приміщення на березі озера Тельбін

Мешканцю Києва повідомлено про підозру за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 63-річний киянин - директор підприємства без будь-яких дозволів збудував на земельній ділянці біля озера Тельбін нежитлове приміщення, прибудоване до вже існуючої будівлі. Згодом він здав будівлю в оренду під приватний медичний заклад.

Зазначається, що ділянка землі, де без дозвільних документів звели будівлю, входить до прибережної зони захисної смуги, де будь-яке будівництво заборонене.

