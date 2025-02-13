В аэропорту "Борисполь" сообщило о переговорах с Wizz Air о возобновлении полетов

Руководство Международного аэропорта (МА) "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air относительно оперативного запуска авиаперевозок после открытия воздушного пространства.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Борисполь".

"С 11 по 13 февраля 2025 года делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером в их штаб-квартире в Будапеште. Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор Йожеф Варади подтвердил, что Wizz Air имеет четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок.

Топ-менеджмент аэропорта проинформировал руководителей авиакомпании об операционной готовности аэропорта, состоянии инфраструктуры, аэродрома, терминалов, техники по наземному обслуживанию самолетов, мероприятий по поддержанию сертификационных требований, квалификации персонала и обеспечения безопасности.

Следующим шагом станет визит делегации авиаперевозчика в Киев для проведения аудита непосредственно в аэропорту.

"Это еще один необходимый этап, который приближает нас к перезапуску полетов. Каждый день мы работаем над тем, чтобы быть готовыми оперативно начать принимать рейсы, обслуживать пассажиров и груз, снова связать Украину и украинцев с миром. И делать это все качественно и безопасно", - процитировала пресс-служба МА "Борисполь" гендиректора аэропорта Алексея Дубревского.

Напомним:

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину вскоре после объявления какого-либо прекращения огня с Россией, восстановив около 30 входящих маршрутов в течение шести недель.