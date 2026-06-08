Наступного року Wizz Air запустить Starlink на всіх рейсах

Авіакомпанія Wizz Air стане першим авіаперевізником категорії "ультра-лоукост", яка запустить супутниковий інтернет Starlink від на всіх своїх літаках.

Про це пише Reuters.

Starlink з'явиться на літаках Wizz Air з наступного року, проте авіакомпанія не розкриває умови угоди.

Заява Wizz Air пролунала на тлі інформації про те, що SpaceX, материнська компанія Starlink, має намір вийти на біржу цього тижня.

Раніше конкуренти у сегменті бюджетних перевезень, такі як Ryanair та EasyJet, зазначали, що надання бортового Wi-Fi від Starlink пов'язане зі значними фінансовими викликами.

Очільник Ryanair Майкл О'Лірі підрахував, що використання Starlink коштуватиме Ryanair до 250 мільйонів доларів на рік, включаючи додаткові витрати на паливо, пише агентство.

Між тим Starlink, найбільший супутниковий оператор, уклав угоди з кількома американськими авіакомпаніями, зокрема American Airlines, Southwest, United та Alaska. Він також співпрацює з авіакомпаніями, що здійснюють далекомагістральні рейси, такими як Singapore Airlines та Emirates.

Нагадаємо:

Велика Британія почала використовувати військову супутникову мережу Starshield від SpaceX, ставши однією з перших країн за межами США, яка впровадила орієнтовану на урядові потреби версію Starlink, розроблену Ілоном Маском.

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска готується до IPO з оцінкою щонайменше 1,8 трильйона доларів – це дещо менше попередніх очікувань.