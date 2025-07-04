В 2025 "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує експортувати 450 тисяч тонн металопродукції до ЄС

У 2025 році найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує експортувати 450 тис. тонн металопродукції до країн Європейського союзу.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор комбінату Мауро Лонгобардо.

"Загалом у нас виробництво близько 3 млн тонн на рік. У цьому році буде менше, бо ми до квітня працювали лише одною доменною піччю з двох. З цих обсягів 450 тис. тонн металопродукції, або десь 15% — це експорт в країни ЄС. Ще 20-30% — це чавунні чушки, які ми експортуємо до США. Все інше ми плануємо продати на домашньому ринку", — повідомив він.

Лонгобардо зауважив, що європейський ринок металопродукції досі перебуває в депресії. До того ж тарифи, які США застосовують щодо імпорту з ЄС, можуть вплинути на ситуацію ще більше. Єдине, що допомогло українському виробнику наростити продажі сталі на ринки ЄС — це послаблення гривні відносно євро.

При цьому, за словами Лонгобардо на українському ринку металопродукції ситуацію також не можна назвати сприятливою.

"Минулого року було багато проєктів з реконструкції та укріплення енергетичної інфраструктури. Але вони не продовжились на тому рівні, який ми очікували. Одною з причин, як нам пояснили, стало бюджетування. Як ви пам'ятаєте, ці проєкти з укріплення енергетичної інфраструктури фінансувались коштом USAID і в певний момент, це все зупинилось або було обмежено", — зауважив топменеджер.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року українські металурги скоротили виробництво основних видів продукції. У квітні були кращі показники. За даними ОП Укрметалургпром", у травні було вироблено 664,7 тис. т чавуну, що на 2,3% менше, ніж у квітні, 635,8 тис. т сталі (-8,1%), 547,0 тис. т металопрокату (-4,2%).

Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.