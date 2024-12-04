УЗ увеличила лимиты Wi-Fi в поездах "Интерсити" вдвое

<ОАО "Укрзализныця" (УЗ) увеличило лимиты бесплатного интернета в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" вдвое - до 2Гб.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Отныне пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, собратьями, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию", - рассказали в компании.

<Отмечается, что с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им воспользовались 750 тыс. пассажиров - фактически каждый второй пассажир скоростных поездов.

<Самые активные пользователи Wi-Fi ездят маршрутами №741/742 и №777/778 Киев-Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.

В компании напомнили, что интернет доступен уже в 16 поездах "Интерсити": в десяти Hyundai, в двух Skoda, в двух "Тарпанах" и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Напомним:

"Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в десяти поездах "Интерсити" и "Интерсити+". У путешественников появилась возможность воспользоваться 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с..