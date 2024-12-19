УЗ купила у нового постачальника з групи "UPG" кольорового дизпалива на 766 мільйонів

Філія "Центр забезпечення виробництва" державної "Укрзалізниці" 29 листопада за результатами тендеру замовила ПП "Укрпалетсистем" дизельного палива на 766,2 млн грн. Закупівлю провели через запит ціни пропозиції.

Про це пишуть "Наші грош"і із посиланням на Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року залізнична компанія має отримати 15 тис тонн дизпалива ДП-З-Євро 5-В0 із кольоровим маркуванням, що має запобігти крадіжкам. Його виробниками будуть Chevron Products Company (США), Baltchem S.A. (Польща), Pemex Deer Park Refinery (США), St1 Refinery AB (Швеція).

Тонна пального коштуватиме 51 080 грн. Це нижче від середньої гуртової ринкової ціни (за даними галузевого видання Enkorr, на дату підписання договору вона становила 52 850 грн за тонну), але вище за ціну в попередньому листопадовому контракті "Укрзалізниці" з "Укрнафтою" – 50 982 грн за тонну.

ТОВ "АТ Енерго Трейд" пропонувало трохи нижчу ціну – 764,91 млн грн. Однак потім воно відмовилось укладати договір, тож переможцем став наступний учасник "Укрпалетсистем".

Формальна економія склала 4% від очікуваної вартості закупівлі у розмірі 803,25 млн грн. Дорожчими конкурентами переможця були "Торговий дім Сокар Україна" та "Укрнафта".

Після початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" купувала паливо напряму у виробників – "Укрнафти", Orlen Lietuva та Exxonmobil Asia Pacific pte. Ltd. Однак навесні 2024 року уряд скасував для неї можливість прямих угод, тому з літа вона повернулась до закупівель на внутрішньому ринку через е-каталог.

Раніше постачальниками ставали ПАТ "Укрнафта" і ТОВ "Торговий дім Сокар Україна", а тепер ним уперше стала фірма "Укрпалетсистем".

Житомирська "Укрпалетсистем" створена в 2003 році. Її засновницею є Юлія Васьковська, а керівником – Анатолій Можар. Компанія входить до групи "ЮПіДжі" (UPG) Володимира Петренка. Це національна мережа із понад 70 автозаправних станцій.

До повномасштабного вторгнення компанія продавала білоруське пальне "Мозирського НПЗ", а в березні 2022 року повідомила про припинення співпраці з ним. Із 2016 року вона перемогла у тендерах на 1,06 млрд грн.

Нагадаємо:

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 10 грудня за результатами тендеру замовило Консорціуму "Мостадор Груп" будівництво першої черги дороги до аеропорту "Київ" за 1,47 млрд грн.