Влада Києва витратить 1,5 мільярда на дорогу до аеропорту в Жулянах

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 10 грудня за результатами тендеру замовило Консорціуму "Мостадор Груп" будівництво першої черги дороги до аеропорту "Київ" за 1,47 млрд грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Дорога завдовжки 2,8 км з'єднає проспект Валерія Лобановського із аеропортом у Солом’янському районі.

Проєкт передбачає будівництво двосмугової дороги, велосипедної смуги, тротуарів, смуг безпеки, надземного пішохідного переходу, а також облаштування світлофорів, очисних споруд і підпірних стінок.

Будівництво заплановано завершити до липня 2026 року. У 2024 році фінансування буде обмеженим, на 2025 рік передбачено 1,16 млрд грн, а решта – у 2026 році.

Участь у тендері взяли чотири компанії, зокрема "Укратоменергобуд", чию найдешевшу пропозицію (1,36 млрд грн) відхилили через проблеми з документацією. У результаті переможцем став консорціум "Мостадор Груп" із пропозицією 1,47 млрд грн.

До консорціуму входять шість компаній, зокрема Мостобудівельний загін №112 та КП Шляхбуд Інвест, які забезпечать основні ресурси для будівництва. Загальний дохід учасників консорціуму у 2023 році склав 2,09 млрд грн.

Асфальтобетон поставлятиме ТОВ БК Зоря, а основні роботи виконуватимуть Шляхбуд Інвест та Мостобудівельний загін №112.

Як зʼясували Наші Гроші, у відомості ресурсів найбільша сума – 92,26 млн грн – передбачена на дрібнозернистий асфальтобетон із полімерною добавкою PR Flex-20, по 7 062 грн/т. Його ціна нижча за аналогічні матеріали, модифіковані полімерами, що коштують 7 211-7 425 грн/т за даними ДП "НІРІ".

Бутовий камінь М100-300 обійдеться у 73,47 млн грн за ціною 640 грн/т, хоча на ринку його пропонують дешевше – від 350 до 450 грн/т.

Піщано-щебеневу суміш С5 заклали по 825 грн/куб. м, тоді як середня ціна в Україні – 1 030 грн/куб. м, а на інших тендерах вона коштувала від 598 до 881 грн/куб. м.

Щебінь фракцій 40-70 мм та 20-40 мм заклали по 824 грн/куб. м, що перевищує середню ринкову ціну (712 грн/куб. м) і ціни на інших тендерах (526-743 грн/куб. м).

Бортові камені врахували по 1 650 грн/м, хоча на ринку вони коштують від 380 до 1 500 грн/м.

Ціни на пісок, арматуру та бетонні суміші відповідають ринковим.

Очікувана сума проєкту складала 1,57 млрд грн.

Будівництво дороги до аеропорту, який наразі не функціонує через війну, розпочалося ще у 2010 році, але кілька разів переносилося через брак фінансування.

Нагадаємо:

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Київської міської держадміністрації 30 жовтня оголосила тендери на проєктування і будівництво першої черги дороги до аеропорту "Київ" (Жуляни) загальною очікуваною вартістю 1,56 мільярда гривень.