Уряд змінив процедури відбору членів наглядових рад держбанків

Кабінет Міністрів України удосконалив відбір незалежних членів наглядових рад державних банків.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Ідеться про постанову "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 159 і від 27 березня 2019 р. № 267", проєкт якої розробив Мінфін.

Рішення прийнято в межах співпраці України та Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) та спрямоване на посилення механізмів ефективного корпоративного управління в банках державного сектору.

Постановою передбачено розширення основних завдань компанії з добору персоналу, яка визначає претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

А також – удосконалення порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

"Прийняте рішення сприятиме підвищенню прозорості та якості процедур відбору незалежних членів наглядових рад і зміцненню системи корпоративного управління у державних банках", – говориться у повідомленні.

