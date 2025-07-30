Правительство увеличивает помощь аграриям в прифронтовых регионах

Правительство расширяет поддержку аграриев в прифронтовых регионах, которые работают на орошаемых землях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания Кабинета Министров Украины.

В частности, правительство обновило механизм государственной поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли.

"Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге", - подчеркнула премьер-министр.

Свириденко сообщила, что финансирование из госбюджета будет направлено на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры: каналов, насосных станций, трубопроводов и тому подобное.

"Это позволит увеличить площади полива и защитить украинский урожай", - пояснила глава правительства.

Напомним:

Ранее сообщалось, что военные администрации областей Украины, которые в этом году пострадали от засухи, озвучили предложения по государственной поддержке аграриев для минимизации потерь в результате этого природного явления.

Среди ключевых предложений, которые озвучили представители ОВА, - льготное налогообложение, компенсация расходов на гектар обрабатываемых угодий и необходимость запуска орошения на соответствующих территориях.

Ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что главными причинами нашествия саранчи в Украине стали повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, разрушение Каховской ГЭС, война и заброшенные земли у фронта.

Также сообщалось, что саранча распространялась из прифронтовых регионов, что помешало мониторингу. В южных регионах, той же Николаевской области, подсолнечник уже просто "горит" из-за засухи и жары, урожая аграрии уже не надеются.