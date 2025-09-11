Українська правда
Уряд затвердив проєкти відбудови на мільярд гривень

Андрій Муравський — 11 вересня, 13:25
Телеграм-канал Юлії Свириденко

До Програми відновлення України додали 39 нових проектів, які передбачають відбудову лікарень, відновлення водопостачання та каналізації.

Про це у Facebook написала у своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"На засіданні Уряду ухвалили низку важливих змін. У 2025 році до Програми відновлення України III додаємо 39 нових проектів, що стосуються водопостачання, каналізації та відновлення лікарень. Загальний обсяг фінансування — 1 млрд грн. Додаткових витрат із держбюджету не потрібно — кошти перерозподілені між вже затвердженими проектами", – повідомила вона.

Крім того, за словами прем'єр-міністерки, з’явиться більше можливостей захисту критичної інфраструктури у громадах.

"Дозволили спрямовувати додаткову дотацію місцевим бюджетам не лише на облаштування укриттів, відновлення пошкоджених обєктів життєзабезпечення громад на деокупованих і постраждалих територіях, а й на захист об’єктів критичної інфраструктури", – повідомила вона.

Нагадаємо:

Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 1,026 ГВт.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

будівництво енергетика уряд фінанси

уряд

