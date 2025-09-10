Відновлення енергетики: банки профінансували понад 1 ГВт генерації

Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 1,026 ГВт.

Про це інформує Національний банк України.

"За даними опитування банків, за період з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2025 року банки також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 402 МВт", – говориться у повідомленні.

Загалом за такий період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 27,1 млрд грн, зокрема понад 2 тисячі кредитів бізнесу на 25,5 млрд грн та понад 10 тисяч – населенню на 1,6 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам із урахуванням їх погашення станом на 01 вересня сягнув 17,9 млрд грн, фізичним особам – 1,3 млрд грн.

НБУ нагадає, що енергетична галузь – одна з пріоритетів стратегії з розвитку кредитування, у її межах НБУ упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Нагадаємо:

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (близько 115 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною. "Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.