Уряд запустить програму страхування військових ризиків: що вона передбачає

Кабінет міністрів України запустить програму страхування, яка включатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Про це у Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Програма буде складатися із двох частин. Одна передбачає відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок ЕКА (через подання відповідної заявки. Друга – система страхування військових ризиків на інших територіях через бюджетну компенсацію частини страхової премії, аби зробити інструмент доступним для бізнесу та громадян.

"Для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ про бюджетну програму. Видатки помірні", – зазначив Гетманцев.

"Це був непростий шлях. Дякую КМ та НБУ за конструктив та очікую на остаточні рішення", – написав він у Telegram.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроєкт 12372 про систему страхування воєнних ризиків, підготовлений Мінекономіки разом з НБУ, не готовий до розгляду у Верховній Раді навіть у першому читанні, його необхідно доопрацювати.

"Страхування воєнних ризиків в державі на четвертому році війни не працює. І саме воно є серед найбільших потреб бізнесу і бар’єрів для залучення інвестицій", – зазначив тоді депутат.

Також Національний банк України оприлюднив стратегію з іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів та доступності житла.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про те, що до 100% працівників критично важливих компаній, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій, можуть отримати бронь від мобілізації.