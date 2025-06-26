У Раді забракували проєкт закону про страхування воєнних ризиків: відправили на допрацювання

Законопроєкт 12372 про систему страхування воєнних ризиків, підготовлений Мінекономіки разом з НБУ, не готовий до розгляду у Верховній Раді навіть у першому читанні, його необхідно доопрацювати.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками розгляду цього законопроєкту у парламентському комітеті.

"Мінекономіки з НБУ підготовили законопроєкт, що колеги подали до ВР начебто на розв'язання цієї проблеми. Однак, ми отримали різні, в тому числі і негативні відгуки бізнесу на нього", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт не створює систему страхування військових ризиків в економіці, а стосується лише уведення обовʼязкового страхування банківських застав, а також створення державної агенції страхування, АТ, що за задумом авторів, має монопольно здійснювати таке страхування та/або визначати умови для таких страхових продуктів.

Гетманцев також зазначив, що обговорення проєкту закону виявило, що:

статус агенції - регулятора та одночасно комерційного АТ є невизначеним та суперечливим;

викликає сумнів необхідність обовʼязкового страхування застав за банківськими кредитами незалежно від об'єкта та його географії;

не є визначеним скільки буде коштувати державі створення Агенції та якими є джерела її фінансування;

викликає сумніви страхування політичних ризиків АТ, що належить державі, якої такі ризики стосуються;

безперечно обовʼязкове страхування обʼєктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції має бути з законопроєкту виключено.

За словами Гетманцева, законопроєкт не готовий до розгляду у Раді, оскільки замінює забезпечення доступності страхування (головна ціль) обовʼязковістю страхування банківських застав.

"Страхування воєнних ризиків в державі на четвертому році війни не працює. І саме воно є серед найбільших потреб бізнесу і бар’єрів для залучення інвестицій", - додав депутат.

Читайте також: Страхування житла від воєнних ризиків: що пропонують компанії