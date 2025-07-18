НБУ представив стратегію з розвитку житлового кредитування: які готуються зміни

Національний банк України оприлюднив стратегію з іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів та доступності житла.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ключові цілі в межах Стратегії:

зниження рівня ризиків через запровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;

забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;

посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.

"Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій", - йдеться в повідомленні

Реалізація заходів, передбачених у стратегії розвитку іпотечного кредитування, покладається на Національний банк, уряд та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Важлива роль відводиться також Верховній Раді, яка має забезпечити внесення відповідних змін до чинного законодавства.

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Нагадаємо:

У кінці 2024 року програму іпотечного кредитування "єОселя" зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20%, як це було раніше.