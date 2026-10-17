Уряд запроваджує пільгову іпотеку для молодих родин

Уряд запровадив у програмі єОселя модель для молодих родин із початковою ставкою 7% у перші три роки та можливістю знизити ставку за кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Ставка становить 7% у перші три роки, 10% - із четвертого по десятий рік і 12% - з одинадцятого року. За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%", – написав Корецький у Телеграм.

Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст", зазначив він.

Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском.

Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

"Крім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми", – розповів Корецький.

За його словами, ці зміни потрібні, "щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо — планували майбутнє в Україні".

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про базову соціальну допомогу", який об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку.

Раніше повідомлялося, що Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.