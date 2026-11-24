У жовтні малий та середній бізнес отримав від держави 124 кредити на суму 2 мільярди гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року було видано 58 789 кредитів на загальну суму 216 млрд гривень.

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 53 564 такі кредити на 205,4 млрд гривень.

За сумою кредитів лідирують такі банки:

Приватбанк – 7 781 кредит на загальну суму 15,8 млрд грн, що становить 29 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 798 кредитів на 14 млрд грн (43 % від ліміту банку);

Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, обслуговує 561 кредит на 10,8 млрд грн (49 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 1 627 кредитів на загальну суму 11,3 млрд грн.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким підприємства зможуть отримати часткову компенсацію за будівельну техніку, пошкоджену або знищену внаслідок російських обстрілів.