Вивести ринок із тіні: Мінрозвитку готує реформу таксі

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт щодо реформи таксі, метою якої є вивести ринок таксі з тіні та зробити роботу водіїв легальною, простою та безпечною.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні", – пише Кулеба.

Реформа передбачає новий статус – "автомобільний самозайнятий перевізник", що дасть водіям змогу легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії. Потреби відкривати ФОП не буде.

Замість ліцензії запровадять персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки.

У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Сертифіковані водії та їхні пасажири матимуть обов'язкове страхування.

Цифрові платформи на кшталт Bolt, Uklon чи Uber виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

Нагадаємо:

У січні Мінрозвитку анонсувало зміни у сфері автотранспорту. Окрім реформи таксі мова йшла про реформу технічного контролю, законодавче врегулювання системи єЧерга та запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Нещодавно Сервіс поїздок Bolt запустив у Києві нову категорію поїздок Driver-only, яка дозволяє клієнту замовити професійного водія для керування власним автомобілем.