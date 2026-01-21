Уряд виділив 2,5 мільярда гривень на генератори

Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше", – написала вона у Телеграм.

На ці кошти закуплять генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба, зазначила очільниця уряду.

"Залучаємо всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці", – написала Свириденко.

За її словами, закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

"В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж", – додала Свириденко.

Нагадаємо:

13 січня повідомляли, що Україна та ООН звернуться до країн-донорів з проханням надати додаткове фінансування на гуманітарну допомогу у відповідь на кризу, спричинену російськими обстрілами цивільної інфраструктури.

Найбільшими донорами плану гуманітарного реагування України в 2025 році були Європейська Комісія – $249,8 млн, Норвегія – $179,1 млн, Німеччина – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Велика Британія – $103,6 млн, Швейцарія – $65,6 млн, Італія – $53,6 млн, Південна Корея – $49,5 млн, Данія – $37,2 млн та Франція – $28,7 млн.

Нідерланди оголосили про виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 23 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору.