Нідерланди виділять додаткові 23 мільйони євро для енергетики України

Нідерланди оголосили про виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 23 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами премʼєрки, ц кошти буде спрямовано на фінансування закупівлі газу, терміновий ремонт електростанцій та постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.

"З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетики України від Нідерландів у 2026 році становитиме 133 млн євро", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

13 січня повідомляли, що Україна та ООН звернуться до країн-донорів з проханням надати додаткове фінансування на гуманітарну допомогу у відповідь на кризу, спричинену російськими обстрілами цивільної інфраструктури.

Найбільшими донорами плану гуманітарного реагування України в 2025 році були Європейська Комісія – $249,8 млн, Норвегія – $179,1 млн, Німеччина – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Велика Британія – $103,6 млн, Швейцарія – $65,6 млн, Італія – $53,6 млн, Південна Корея – $49,5 млн, Данія – $37,2 млн та Франція – $28,7 млн.