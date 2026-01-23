Уряд спростив продаж санкційного майна РФ: що змінилось та які активи продаватимуть

Уряд спростив продаж санкційних активів росіян, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Ключові зміни:

– Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

– Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження, зазначила вона.

Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу.

За її словами, на аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та іншими активами.

Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.

Свириденко зазначила, що усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей.

Нагадаємо:

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.