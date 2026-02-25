Уряд визначився з реформою системи управління фінансами

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження "Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки та затвердження операційного плану заходів з її реалізації".

Про це інформує Міністерство фінансів України.

"Ефективне управління державними фінансами є фундаментом, на якому будується довіра міжнародних партнерів та спроможність нашої держави фінансувати ключові пріоритети – від оборони до соціальних гарантій", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко

За його словами, схвалення цієї стратегії – це сигнал про те, що Україна послідовно впроваджує найкращі європейські практики врядування.

Водночас рішення є важливим етапом у посиленні стійкості та ефективності системи управління державними фінансами в умовах воєнного стану та подальшого відновлення.

Стратегію розроблено за участю міжнародних партнерів та широкого кола заінтересованих сторін, зокрема, з урахуванням пропозицій Міжвідомчої робочої групи та робочих підгруп з питань розвитку системи управління державними фінансами, коментарів Європейської комісії, Програми SIGMA, Проекту EU4PFM.

Реалізація Стратегії сприятиме забезпеченню ефективного функціонування системи управління державними фінансами на основі європейських стандартів та принципів врядування, що є однією з головних передумов для отримання Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу.

Стратегія розроблена на виконання Дорожньої карти з питань реформи державного управління, яка була затверджена Урядом у травні 2025 року. Документ є частиною виконання зобов'язань у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, зокрема за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

Ключові реформаційні напрями Стратегії на 2026–2030 роки: євроінтеграція: приведення системи управління державними фінансами у відповідність до стандартів ЄС, забезпечення прозорого та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відновлення та відбудови.

Крім того, ідеться про посилення контролю та нагляду за державними фінансами та про посилення стійкості системи управління державними фінансами, здатної ефективно виконувати свої функції в умовах відновлення та відбудови. Разом зі стратегією уряд затвердив операційний план заходів, який є інструментом імплементації Стратегії. Він містить конкретні кроки щодо реалізації завдань Стратегії, індикатори та строки їх виконання.

