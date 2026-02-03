Мінфін затвердив статут Нацустанови розвитку

Міністерство фінансів затвердило статут Національної установи розвитку, яка зосередиться на підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"Це рішення завершує інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва – в Національну установу розвитку. Відтепер саме НУР стає державною фінансовою установою розвитку", – говориться у повідомленні.

НУР має забезпечити доступ мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування та реалізацію державних програм підтримки.

Статут і стратегія розвитку НУР на 2026–2030 роки, яка затверджується наглядовою радою, закладають фундамент фінансової автономії, інституційної стійкості та масштабування програм економічного відновлення, зазначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

"Діяльність НУР ґрунтується на європейських принципах корпоративного управління, прозорості та підзвітності. Така модель створює передумови для системного залучення міжнародного фінансування, поглиблення співпраці з партнерами Європейського Союзу та масштабування фінансових інструментів, спрямованих на відновлення, модернізацію й структурний розвиток економіки України", – наголосив голова правління НУР Андрій Гапон.

Статут визначає НУР як державну неприбуткову фінансову установу розвитку, яка працює за моделлю другого рівня – через банки та інші партнерські фінансові установи.

Мінфін повідомляє, що забезпечив формування чіткої правової та інституційної основи діяльності НУР, узгодженої з європейськими підходами.

Статутом передбачено оновлену систему корпоративного управління відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітниця та розвитку (ОЕСР/OECD). Ключовим органом є наглядова рада, до складу якої входять представники держави, а також незалежні члени з міжнародним досвідом.

НУР зосередиться на підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу, реалізації державних фінансових програм, зокрема, у період воєнного стану тощо.

Нацустанова розпочала роботу 1 січня 2026 року. Мінфін уповноважений здійснювати управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі НУР.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку", спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Раніше ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку рекомендував комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова парламентського Данило Гетманцев зазначив, що така державна спеціалізована інституція матиме статус "банку банків" та "чіткий мандат на відновлення й структурну трансформацію економіки".

У коментарі ЕП голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон зазначив, що законопроєкт передбачає "створення фінансової установи з особливим статусом, але це саме фінансова установа, а не банк з відповідними інструментами. Хоча установу вже охрестили "банком банків".

Ініціатива спрямована на трансформацію Фонду розвитку підприємництва в стійку, надійну та незалежну установу для залучення та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки у сфері забезпечення доступу МСП до фінансування відповідно до найкращих світових стандартів та практик.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку, що має стати аналогом німецької KfW – Кредитної установи для реконструкції.