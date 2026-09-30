Уряд ухвалив рішення, яке має зробити агрологістику більш гнучкою

Уряд дозволив водіям вантажівок керувати сільгосптехнікою на місцевих дорогах без посвідчення тракториста-машиніста, що забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв.

Про це інформує урядовий портал.

Під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорій С1, С, D1 або D, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, В1, В2, В3.

Вони матимуть змогу робити це без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення.

Це поширюється на трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні зерно-, кукурудзо- та кормозбиральні машини, техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 1994 року.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький запевняє, що це важлива дерегуляція для аграріїв.

"Під час зустрічей із виробниками фермери звертали увагу на складнощі, пов'язані з посвідченнями на сільськогосподарську техніку. Уряд врахував це звернення і ухвалив рішення, яке дозволить значно гнучкіше організовувати роботу техніки", – зазначив він.

На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле.

За словами міністра, це особливо важливо для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай.

"Рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.

Раніше міністр аграрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.

У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики.