У Мінагрополітики розповіли про подальшу держпідтримку аграріїв

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах – компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримці релокації підприємств та інших адресних програмах, повідомив він.

Відповідні видатки вже передбачені у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік.

За його словами, зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямах вирішили після консультацій з аграріями прифронтових регіонів.

"Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше. Тому паралельно Мінагрополітики працює над створенням додаткового резервного фінансового ресурсу для агросектору, який у майбутньому дозволив би швидше реагувати на наслідки воєнних ризиків", – розповів міністр в ефірі телеканалу "Суспільне".

"Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань", – додав Висоцький.

Ще одним питанням, яке опрацьовується, є звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді України.

Міністр зазначив, що цьогорічна підтримка агровиробників прифронтових територій продовжується. Зокрема, продовжує діяти програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки.

Для отримання компенсації у розмірі 40% на прифронтових територіях фермер має підтвердити, що понад 80% земель, які перебувають у його користуванні, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій. При цьому інформація про земельні ділянки має бути зареєстрована у відповідних державних реєстрах.

Для отримання консультацій щодо оформлення земельних ділянок аграрії можуть звертатися на технічну лінію підтримки Державного аграрного реєстру, а також до територіальних органів Держгеокадастру та місцевих структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку.

У той же час що стосується виплат за програмою компенсації по тисячі гривень на гектар за 2025 рік, через скорочення морського експорту надходження до спецфонду держбюджету відбуваються повільніше. Тому, за словами Висоцького, виплату цих компенсацій планується провести наприкінці цього року.

Нагадаємо:

Раніше міністр аграрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Фермери стверджують, що держава може запізнитися із компенсацією фермерам за втрачений урожай та іншими програмами держпідтримки: якщо виплати відбудуться після того, як потрібно купувати насіння і пальне, вона вже не допомагає провести наступну посівну.