У Раді пропонують виділити мільярд гривень на підтримку агрологістики

У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики.

Про це пише Latifundist.com.

Як повідомив голова аграрного комітету Верховної Ради Олександр Гайду, комітет підтримав ідею створити окрему програму для логістики сільгосппродукції в умовах підвищеного ризику.

При цьому загальний розподіл коштів на агросектор, який уже закладений у проєкті бюджету-2027, комітет підтримав.

На програми розвитку АПК у проєкті бюджету закладено 5,5 млрд грн. Із них 2,2 млрд грн мають піти на підтримку аграріїв.

Зокрема, 500 млн грн — на компенсацію втрат у зонах ризикованого землеробства через несприятливу погоду та бойові дії, ще 308 млн грн — на допомогу релокованим господарствам та підприємствам, потужності яких були зруйновані або пошкоджені через війну.

Окремо 80 млн грн закладено на кредитування фермерських господарств, а 65,9 млн грн — на будівництво та реконструкцію меліоративних систем і модернізацію водогосподарського комплексу.

Нагадаємо:

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.

Раніше міністр аграрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.