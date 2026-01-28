Українська правда
Уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях

Андрій Муравський — 28 січня, 21:37
Кабмін спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", – зазначила вона.

Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.

Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає, заявила Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.

Уряд також ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

