Уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях

Кабмін спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", – зазначила вона.

Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.

Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає, заявила Свириденко.

