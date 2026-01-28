Для дітей з інвалідністю закуплять 10 тисяч зарядних станцій – Свириденко

Уряд ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Надаємо 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю", – написала вона у Телеграм.

Вона зазначила, що уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи.

Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії.

Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики, зазначила Свириденко.

Відповідно до змін, у 2026 році за кошти Фонду буде профінансовано закупівлю та доставку портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт год для дітей з інвалідністю підгрупи А, уточнили ЕП у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Йдеться про дітей, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від безперебійного електроживлення.

"У складних умовах функціонування енергосистеми ця ініціатива є проявом відповідальності держави перед тими, хто потребує особливої підтримки та щодня живе у режимі підвищеного ризику", — зазначила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

"За ініціативи Держенергоефективності постановою Кабінету Міністрів доповнено перелік напрямів, які фінансуються з Фонду, новим антикризовим заходом – забезпечення дітей з інвалідністю підгрупи А портативними зарядними станціями. Також визначено чітку процедуру надання державної підтримки", – зазначили у агентстві.

АТ "Фонд декарбонізації України" визначено одержувачем бюджетних коштів для реалізації цієї програми. Збільшено частку коштів Фонду, що можуть спрямовуватися на напрями, які реалізуються через Фонд декарбонізації України, з 70% до 90% – для оперативного фінансування антикризових заходів.

Закупівлю обладнання здійснюватиме АТ "Фонд декарбонізації України", а доставка відбуватиметься через АТ "Укрпошта".

Нагадаємо:

Уряд ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.