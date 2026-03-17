Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Через "Дію" подали сто тисяч заяв на компенсацію "автоцивілки"

Андрій Муравський — 17 березня, 16:52
Через онлайн-сервіс державних послуг "Дія" вже подали понад сто тисяч заяв щодо компенсації страхування цивільно-правової відповідальності ("автоцивілки") на суму 161 мільйон гривень.

Про це інформує "Дія".

"Цифрова держава стає ще зручнішою для тих, хто її захищає. Ветерани, ветеранки та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути повну вартість автоцивілки з 2025 року", – говориться у повідомленні.

Половину вартості покриває страхова, іншу половину повертає держава, нагадує "Дія".

Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України.

Нагадаємо:

Кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшилася до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.

У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга – оформлення базової соціальної допомоги.

Послуга з оформлення витягу про несудимість онлайн повернулась у застосунок "Дія" після короткочасної перерви.

Раніше у застосунку "Дія" з'явився сервіс заміни техпаспорту.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала працювати перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки документів.

Дія страхування

страхування

Останні новини