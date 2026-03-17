Через "Дію" подали сто тисяч заяв на компенсацію "автоцивілки"
Через онлайн-сервіс державних послуг "Дія" вже подали понад сто тисяч заяв щодо компенсації страхування цивільно-правової відповідальності ("автоцивілки") на суму 161 мільйон гривень.
Про це інформує "Дія".
"Цифрова держава стає ще зручнішою для тих, хто її захищає. Ветерани, ветеранки та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути повну вартість автоцивілки з 2025 року", – говориться у повідомленні.
Половину вартості покриває страхова, іншу половину повертає держава, нагадує "Дія".
Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України.
