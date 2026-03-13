В "Дії" з'явилась можливість бронювання працівників підприємств оборонного сектору

На порталі "Дія" запрацювала нова можливість, яка дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та критично важливим для потреб Збройних Сил України компаніям бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться про тимчасове бронювання фахівців терміном до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство - безперервно забезпечувати виконання оборонних завдань, уточнили у відомстві.

"Скористатися послугою можуть підприємства, які включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заяву можуть керівники підприємств, підписанти або уповноважені особи", – пояснили в міністерстві.

Зазначається, що подати заяву можна онлайн на порталі Дія. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати послугу "Бронювання працівників" та під час подання заяви вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку". Після внесення даних працівників і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Нагадаємо:

Кабмін ухвалив зміни щодо бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, для підприємств, які мають статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Уряд ухвалив рішення про те, що підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов'язаних працівників.