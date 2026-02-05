Виробники трансформаторів зможуть бронювати 100% працівників

Уряд ухвалив рішення про те, що підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою — два замість трьох.

"Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно", – підкреслила очільниця уряду.

Нагадаємо:

Кабмін ухвалив зміни щодо бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, для підприємств, які мають статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

"Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу", – розповідали в Мінекономіки.