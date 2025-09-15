Уряд розповів, скільки доступних кредитів підприємці отримали за час війни

За час дії воєнного стану в Україні видано 89 049 кредитів на 334,4 млрд грн.

Про це інформує Міністерство фінансів.

У тому числі банки державного сектору видали 65 251 кредит на 169,7 млрд грн.

Станом на 15 вересня поточного року банки видали

- 48,50 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 77,36 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,32 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 47,84 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 3,10 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,19 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 41,36 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 123 871кредитний договір на 424 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 85 727 договори на 196,4 млрд гривень, говориться у повідомленні.

"За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 310 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 184 кредити на 0,3 млрд гривень", – зазначив уряд.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 19 413 кредитів на 57,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 13 389 кредитів на 28 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є Міністерство фінансів, яке координує усі ключові аспекти діяльності фонду.

Мінфін нагадує, що за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками.

