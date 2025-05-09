Бізнес запросив у банків кредитів на енергетику на 85 мільярдів, отримав вп'ятеро менше

В Україні у червні 2024-квітні 2025 банки отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн. Водночас розпочали фінансування таких проєктів на 18 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Громадянам України упродовж квітня надано 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня – 7 364 кредити на 1 млрд грн.

В НБУ нагадали, що здебільшого кредити на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок.

Сума отриманих заявок також завищена через їх подання одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування.

Нагадаємо:

Від початку 2025 року українські підприємці залучили 9367 кредитів на загальну суму 30,1 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".