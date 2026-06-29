ЄС може зайти в зиму з найнижчими запасами газу за 15 років

Газові сховища ЄС можуть завершити сезон закачування заповненими лише на 76% — це загрожує найнижчим рівнем запасів перед зимою щонайменше з 2011 року та ризиком нових цінових стрибків.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За прогнозом Wood Mackenzie, саме на рівні 76% сховища ЄС можуть завершити сезон закачування, який зазвичай триває з квітня до жовтня. За даними Gas Infrastructure Europe, це був би найнижчий піковий рівень запасів газу щонайменше за 15 років.

Сховища ЄС почали сезон закачування заповненими лише на 28% після холодної зими. Нині вони заповнені в середньому на 48%, що нижче за комфортний рівень для цієї пори року.

Ситуацію погіршили перебої з LNG після війни між США та Іраном, яка обмежила постачання через Ормузьку протоку. Через неї зазвичай проходить близько п'ятої частини світових поставок LNG, а конфлікт також скоротив виробництво в Катарі та ОАЕ.

Європейські ціни на газ різко зросли після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, але згодом стабілізувалися. Це створило іншу проблему: ціни на європейських хабах стали недостатньо високими, щоб активно притягувати вантажі LNG, зокрема зі США.

Нагадаємо:

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що Брюссель наполягатиме на неросійських поставках газу у будь-яких майбутніх угодах за участю Туреччини.