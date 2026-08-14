Україна ввела санкції проти 13 суден і 28 компаній за незаконне вивезення зерна

Президент Володимир Зеленський підписав увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти осіб, суден та компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна.

Про це повідомляється на сайті президента.

До санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, що використовують прапори: РФ – 8, Панами – 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу – по одному, а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

"Всі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна", – йдеться в повідомленні.

Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо:

У травні Зеленський ввів санкції щодо 29 морських суден, які є частиною так званого "тіньового флоту" Росії – вони транспортують вантажі для воєнних потреб країни-агресора.