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США підвищили прогноз врожаю зерна в Україні, але скоротили прогноз експорту

Семен Рубан — 13 серпня, 11:25
США підвищили прогноз врожаю зерна в Україні, але скоротили прогноз експорту
Американці збільшили прогноз врожаю, але знизили прогноз експорту зерна з України
Фото: Getty images

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз виробництва зерна в Україні у 2026/2027 маркетинговому році на 3,7 млн тонн, а експортний прогноз знизило на 2,2 млн тонн.

Про це йдеться у серпневому звіті USDA.

Прогноз виробництва пшениці зріс на 1,4 млн тонн порівняно із липневим звітом – до 25,4 млн тонн, фуражного зерна – на 2,31 млн тонн, до 38,59 млн тонн, з яких кукурудзи – на 1,8 млн тонн, до 31,8 млн тонн.

Водночас прогноз експорту пшениці з України на цей маркетинговий рік американці знизили на 1 млн тонн – до 13,5 млн тонн, фуражного зерна – на 1,21 млн тонн, до 24,27 млн тонн, зокрема кукурудзи – на 1,0 млн тонн, до 22,0 млн тонн.

За оцінками міністерства, майже вся різниця між збільшеним врожаєм та зменшеним експортом осяде у перехідних запасах цього МР.

Оцінку запасів пшениці збільшили на 2,27 млн тонн – до 4,80 млн тонн, фуражного зерна – на 3,40 млн тонн, до 7,13 млн тонн, серед якого кукурудзи – на 2,80 млн тонн, до 4,86 млн тонн.

Прогноз експорту пшениці з Росії також впав на 1,5 млн тонн – до 46,0 млн тонн, фуражного зерна – на 0,4 млн тонн, до 7,58 млн тонн, зокрема кукурудзи – на 0,2 млн тонн, до 3,8 млн тонн.

Обсяги світової торгівлі пшеницею знизили всього на 0,3 млн тонн – тепер вони становлять 212,7 млн тонн. Таке незначне зниження прогнозу пов'язане з тим, що скорочення експорту з України та Росію частково компенсували Канада та Казахстан.

Прогноз світової торгівлі кукурудзою навіть збільшили на 0,6 млн тонн (до 210,48 млн тонн) завдяки зростанню експорту з США.

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Нагадаємо:

10 серпня стало відомо, що Україна знизила свій прогноз експорту зерна на сезон липень-червень 2026/27 років на 12% порівняно з попереднім прогнозом – до 38-40 млн тонн замість 43.

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

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зерно

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