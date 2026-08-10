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Україна вперше змінила прогноз експорту зерна через блокаду портів: наскільки він впав

Семен Рубан — 10 серпня, 16:10
Україна вперше змінила прогноз експорту зерна через блокаду портів: наскільки він впав
Україна скоротила прогноз експорту зерна на 12%
Фото: Getty Images

Україна знизила свій прогноз експорту зерна на сезон липень-червень 2026/27 років на 12% порівняно з попереднім прогнозом.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в коментарі агентству Reuters.

"Наразі ми орієнтуємося на 38-40 мільйонів тонн", – сказав він у першому офіційному прогнозі експорту з моменту ескалації російських атак наприкінці липня.

Міністерство прогнозувало експорт у 43 мільйони тонн цього сезону до посилення атак на порти.

Прогноз міністерства загалом відповідає оцінкам аналітиків з консалтингової компанії "АПК-Інформ", які в понеділок знизили свій прогноз експорту на 8,6% до 39,4 мільйона тонн через перебої з експортом.

Ця оцінка включала 13,5 мільйона тонн пшениці, 24 мільйони тонн кукурудзи та 1,5 мільйона тонн ячменю.

Зниження прогнозу експорту зерна підкреслює шкоду, яку російські атаки завдають українському експорту, понад 90% якого йшло саме через морські порти.

Міністерство сільського господарства повідомило в понеділок, що перебої у зберіганні зерна можуть призвести до дефіциту 11 мільйонів тонн.

Раніше Висоцький заявив, що втрати сільськогосподарського сектору від блокади порту можуть сягнути 3 мільярдів доларів.

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Нагадаємо:

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Росіяни атакували міст у Маяках на Одещині, щоб зірвати експорт українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор, який Україна використовує після зупинки морського експорту.

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порти

Україна вперше змінила прогноз експорту зерна через блокаду портів: наскільки він впав
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