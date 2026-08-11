Україна шукає заміну портам: зерно хочуть пустити через Молдову зі знижкою

Україна та Молдова обговорюють залізничний транзит зерна до румунського порту Констанца. Київ просить надати 50% знижку на перевезення.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в обох країнах.

За словами високопоставленого представника української галузі, Київ збирає від зацікавлених перевізників дані про потенційні обсяги вантажів.

Джерело в "Молдовській залізниці" підтвердило, що Україна попросила знизити стандартний тариф удвічі. У відповідь Молдова запропонувала Києву гарантувати обсяги зерна, які перевозитимуть цим маршрутом.

Колишній керівник "Молдовської залізниці" Олег Тофілат оцінив потенційну пропускну здатність коридору в 4,5 млн тонн на рік. За оцінками української сторони, він може забезпечити близько 10% експорту країни.

Молдова вже забезпечувала залізничний транзит українського зерна у 2022-2023 роках. Потреба відновити маршрут виникла через посилення російських атак на Одеський портовий вузол, судноплавство та морський коридор.

Через атаки на порти Україна знизила прогноз експорту зерна у 2026/2027 маркетинговому році з 43 млн до 38-40 млн тонн. Наразі понад 90% українського зернового експорту перевозять через морські порти.

Нагадаємо:

У липні Росія 67 разів атакувала об'єкти українських морських портів, 35 разів — цивільні судна в портах і 22 рази — судна в морському коридорі.

Україна знизила свій прогноз експорту зерна на сезон липень-червень 2026/27 років на 12% порівняно з попереднім прогнозом.