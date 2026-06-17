З 19 червня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Покращуємо сполучення між обласними центрами України та повертаємо важливий маршрут в оновленому форматі", – говориться у повідомленні.

Відтепер доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом Дніпро — Харків — Дніпро.

"Чотири години в дорозі з Дніпра до Харкова, кілька годин для вирішення своїх справ і повернення того ж дня — переваги очевидні", – пише "Укрзалізниця" у Телеграм.

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Нагадаємо:

"Укрзалзниця" запустила щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" Дніпро — Одеса – вперше на цьому напрямку.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.