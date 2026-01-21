"Укрзалізниця" розпочинає імпорт електроенергії, цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Щоб розвантажити українську енергосистему, Укрзалізниця за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії", – говориться у повідомленні.

Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання, повідомила УП у Телеграм.

Залізничники продовжують допомагати країні триматися й відновлюватися після масованих ворожих обстрілів, говориться у повідомленні.

"Щодня понад 40 аварійних бригад Укрзалізниці працюють у Києві, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі українців і ліквідувати наслідки атак на критичну інфраструктуру", – зазначає УЗ.

Це залізничники з різних регіонів країни, частина з яких у 2006 році вже відновлювали тепломережі в Алчевську.

Нагадаємо:

Раніше перший віцепрем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що державні компанії, насамперед АТ "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

У січні 2026 року максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу до спільного блоку Україна–Молдова зросла до 2450 МВт.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях, щоб зберегти ліквідність. У компанії в пріоритеті безперебійність залізничних перевезень та виплата зарплат залізничникам.