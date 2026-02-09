Через нові обстріли залізниці можливі затримки деяких поїздів

Через нові обстріли залізничної інфраструктури поїзди Суми — Київ та Суми — Харків можуть прямувати із затримками.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Маємо нові обстріли залізничної інфраструктури, пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях", – говориться у повідомленні.

Поїзди Суми — Київ та Суми — Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні.

Тим часом на Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику, проїзд на цій ділянці забезпечують автобусним об'їздом, інформує УЗ, публікуючи оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах на 9 лютого

На Запоріжжі триває посилений моніторинг безпекової ситуації — залежно від обстановки УЗ може як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери. УЗ просить пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

Нагадаємо:

Дев'ять людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російської атаки дронами на Дніпропетровщині вночі 9 лютого.

Російські війська у ніч з 7 на 8 лютого атакували залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

"Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.

2 лютого на Запоріжжі росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції, його пошкоджено, але люди не постраждали.

30 січня моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.