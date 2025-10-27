"Укрзалізниця" прийняла усі замовлені на цей рік вагони

"Укрзалізниця" завершила прийом всіх 66 нових вагонів цьогорічної партії, що поповнили одразу 4 флагманські поїзди. Вони сполучатимуть прифронтові Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину з Галичиною та Закарпаттям.

Про це пише ЦТС.

Як повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, нові вагони мають плавніший хід, оснащені сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетними системами, мають комфортніші полиці з боковими спинками, оновлену систему освітлення.

Для зручності переобладнали і верхні полиці та додали інклюзивні елементи – сповивальний столик для малюків, причіпний дитячий манеж, пандуси для високих і низьких платформ, збільшений простір вбиралень для людей з інвалідністю. Використано й контрастну навігацію та шрифт Брайля.

Заступник міністра також каже про те, що вже понад 100 поїздок здійснив модернізований інклюзивний вагон, який створили на власних виробничих потужностях Укрзалізниці.

Він має 4 купе, кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих. Якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, то можливе альтернативне розміщення – у кожному купе може їхати до 6 пасажирів.

Інклюзивний вагон облаштований електропідйомником з можливістю навантаження до 300 кг, полицями з регульованим нахилом, великогабаритною вбиральнею і душем.

За словами Олексія Балести, системне оновлення пасажирського рухомого складу триває, і залізниця готова буде безперервно працювати впродовж зими.

ЦТС нагадує, що на початку жовтня про те, що Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) поставив "Укрзалізниці" фінальні вагони з партії у 66 одиниць, які компанія замовила в 2023 році, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У такому випадку до 40% вартості замовлення повертається податками в бюджет. А підприємствам дає можливість інвестувати і розвиватись", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Влітку цього року "Укрзалізниця" підписала з "Крюківським вагонобудівним заводом" контракти на виробництво станових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" замовила 95 нових вагонів на понад 5 млрд у Крюківського вагонобудівного заводу. Йдеться про постачання 95 спальних купейних вагонів загальною вартістю 4,475 млрд грн без податку на додану вартість. З урахуванням ПДВ сума контракту становить 5,37 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.