Міжнародні вагони для УЗ пішли тріщинами: трьом посадовцям оголосили підозру

Трьом посадовцям одного з вагонобудівних заводів повідомили про підозру у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці" на понад 64 млн грн внаслідок постачання неякісного рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора та Київської міської прокуратури.

Так, правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів.

Слідство стверджує, що завод поставив "Укрзалізниці" пасажирські вагони та колісні пари для руху українською і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

"Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків", - зазначив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.

Експертизи, за версією слідства, встановили використання сталі із заниженими характеристиками та грубі порушення під час зварювальних робіт.

Дії посадовців кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За версією слідства, через ці порушення вагони стали непридатними до експлуатації значно раніше за нормативний строк служби.

